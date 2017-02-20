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台中百年會三部曲 林佳龍：啟動台中文藝復興

2017-02-20  18:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中舊火車站、第二市場及「七媽會台中」等百年會活動，市府串聯在地遊程、文創商品製作、創意行銷、展覽、音樂會等，呈現文化城中城再生主題。市長林佳龍今日說，盼藉此三部曲啟動台中文藝復興，文化城名副其實。

中市文化局、經發局、民政局今（20）日在市政會議分別進行台中火車站、第二市場百年慶「翻轉中區熱鬧慶典-百年七媽會」專案報告，市府將結合民間力量再現台中百年風華，與時俱進，希望帶給民眾全新體驗。

台中車站百年慶，規劃綠空鐵道音樂祭、鐵道文化講座及鐵道小旅行等一系列活動，盼喚醒民眾對百年車站的記憶與認同；第二市場在華麗變身後，以懷舊、復古為主題迎接百年慶；「百年七媽會台中」規畫遶境、祈福、平安燈籠、民俗陣頭饗神、慈善及藝文展演。

林佳龍表示，了解台中整座城市發展是長年要做的事情，市府舉辦「台中百年會活動」結合周邊活動，這是台中文藝復興運動，以存舊立新方式將過往存在的珍貴文化善加呈現，保存並發揚過往文化特色，成為名副其實的文化城。

林佳龍說，市府除有鐵路高架化、台中大車站計畫與文化城中城等大建設硬體設施的計畫外，也致力文化軟實力的保存發揚，讓珍貴文化相互交流產生新的可能，成為台灣最好的文化保存與再利用地點，讓文化在台中活起來。

他強調，應可結合與台中有關的詩詞，舉辦朗誦、話劇、演唱會、攝影展等活動，增進民間社團、學校、企業界等參與，讓市府和市民齊頭並進，共同成為推動台中文藝復興的力量。

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  • 市府今年舉辦「台中百年會活動」，包括「台中火車站」等重點系列活動。（記者黃鐘山攝）

    市府今年舉辦「台中百年會活動」，包括「台中火車站」等重點系列活動。（記者黃鐘山攝）

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