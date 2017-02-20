親民黨換兩席司委給國民黨 民進黨雙召委看籤運
2017-02-20 18:07
〔記者曾韋禎╱台北報導〕立法院各黨團今日傍晚送出各委員會成員名單，上週六抽到兩席司法及法制委員會的親民黨團，決定都換給國民黨團，若民進黨團想囊括兩席召委，就要看籤運了。
據了解，退休軍公教昨日起就在各群組公布親民黨立委手機，鼓勵支持者致電親民黨立委，千萬不能將司委會席次換給民進黨團。全教產總公會理事長黃耀南上午就在考試院副院長被提名人公聽會詢問親民黨立委周陳秀霞：「你們不會與民進黨換吧？」周陳信誓旦旦地答覆：「不會，請放心」。
親民黨團也同意，將兩席司委會與國民黨團交換教育及文化、交通委員會席次。雖跨黨交換委員會席次需要所有黨團簽字同意，民進黨團大可拒簽。民進黨團總召柯建銘表示，既然他們都決定要互換，民進黨團阻止也沒用，留兩席親民黨在司委會，照樣會投給國民黨，現在還不到全面交惡的時刻。
按新會期的各委員會席次，國民黨團篤定在內政、外交及國防、財政、社福及衛環等四委員會保住一席召委。民進黨團確定穩獲經濟、交通等委員會的兩席召委；至於是否能拿下教育及文化、司法及法制等委員會的第二席召委，就要看到時候的籤運了。
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