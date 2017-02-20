苗檢大動作查農會賄選 有會員當場吐賄款3千元
2017-02-20 19:21
苗栗縣通霄鎮代會總幹事之爭，競爭激烈，賄選傳聞不斷。圖為通霄鎮農會外觀。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會選舉，苗栗檢方已接獲9件賄選疑案，已簽分選他案調查，而通霄鎮農會選情激烈，苗栗地檢署今天指揮法務部苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑警大隊等單位，調查通霄鎮農會會員代表選舉賄選案，搜索18處所，約談當選會員代表、會員等29人到案調查，每票行情3千元，有會員當場承認收賄，並吐出3千元，也有會員代表坦承買票，案情不排除向上發展。
通霄鎮農會農會總幹事寶座之爭，現任總幹事許道坤，面臨鎮農會員工徐學承力拚，兩陣營競爭激烈，選前便「賄聲賄影」，傳出會員代表選舉一票3千元買票，前天的會員代表選舉結果席次，徐學承系統獲25席、許道坤獲20席，徐派占了上風。
苗栗檢方接獲賄選情資，今天指揮苗栗調查站及苗縣警局搜索18處所，帶回當選會員代表、會員等29人到案說明。
其中一位林姓會員坦承受賄，當場繳出3千元，另有多位會員也坦承收賄，也有當選會員代表坦承用自己的錢買票，每票3千元，目前全案仍偵訊中，不排除向上發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英民調止跌 游盈隆：枯木逢春、離奇的轉變
- 賴清德表態續留台南 推薦吳秉叡選新北市長
- 自打臉？吳敦義po高鐵年表駁報導 上面卻寫...
- 婦聯會未來 范世平：有尊嚴的走入歷史
- 挺誰當黨主席？ 連勝文：能終結黨困境者
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 許基宏首次經典賽 要讓球迷再感動一次
- 【可停？禁停？】停車格畫紅線 律師批︰違反明確原則
- 格鬥選手跳舞挑釁 秀過頭！下場超警世...
- 攝影師直擊廢棄香港邵氏片場 竟有甄妮亡夫靈堂！
- 雲縣19農會改選 民進黨插不上綠旗
- （影音）55歲創體態巔峰 歌神滿意大胸肌
- 盜伐肖楠遭逮 山老鼠掰說「抓魚撿到」
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 環球晶股臨會 順利通過4議案
- 女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空
- 豐臀金巴黎遇劫現場 綁匪監視器畫面曝光
- 曾是寄養童 她帶孩子回來捐助
- 台灣燈會9天40噸垃圾 約桃園總量4成2
- 24歲正妹櫃姐 E罩杯「美規身材」爆紅
- 首談婚變哽咽 安吉莉娜裘莉：我們永遠是一家人
- 何超蓮搭上晨翔 前男友吳克群駁斥當紅娘
- 雲林台灣燈會閉幕 明年嘉義見
- 逃逸外勞酒後騎車買菸被逮
- 養生保健》不再忘東忘西 生活求變、旅行強健大腦
- 最後的晚餐… 蟒蛇吞袋鼠窒息死亡
- 昔日第一美男自認不帥 點名「他」才是真美男
- 四葉草跳曼波 廣邀網紅助陣
- 涉香菸買票 供出收2萬賄款
- 清境奔羊節 帶頭馬狂奔撞遊客
- 獵鷹9號火箭發射 運送太空人目標邁步
- 以為發福…老翁開刀取出3公斤胃腸道腫瘤
- 會動的珍奇蘭花！？台灣蘭展熱身展在南紡
- 哈瑪星春天市集 25、26日高雄見
- 全台最高Buffet 4月終於要開了
- 「太陽的後裔」爆紅墨鏡 仿冒品侵權市值逾25萬元
- 林初埤木棉花道遭破壞 警蒐證緝凶
- 曹佑寧被爆雙重人格 暗戀女孩竟墜樓身亡
- 把魚當人養 退休師不用藥賺很大
- 日本推可食用名片海苔
- 張宇閃嫁副總裁 掰了精彩情史
- 醫訊》大林慈濟安寧緩和醫療獲國家品質標章
- 未足額進用身障勞工 交大、橋頭地院上榜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：苗檢大動作查農會賄選 有會員當場吐賄款3千元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分