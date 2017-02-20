苗檢大動作查農會賄選 有會員當場吐賄款3千元

苗栗縣通霄鎮代會總幹事之爭，競爭激烈，賄選傳聞不斷。圖為通霄鎮農會外觀。（記者張勳騰攝）

2017-02-20 19:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會選舉，苗栗檢方已接獲9件賄選疑案，已簽分選他案調查，而通霄鎮農會選情激烈，苗栗地檢署今天指揮法務部苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑警大隊等單位，調查通霄鎮農會會員代表選舉賄選案，搜索18處所，約談當選會員代表、會員等29人到案調查，每票行情3千元，有會員當場承認收賄，並吐出3千元，也有會員代表坦承買票，案情不排除向上發展。

通霄鎮農會農會總幹事寶座之爭，現任總幹事許道坤，面臨鎮農會員工徐學承力拚，兩陣營競爭激烈，選前便「賄聲賄影」，傳出會員代表選舉一票3千元買票，前天的會員代表選舉結果席次，徐學承系統獲25席、許道坤獲20席，徐派占了上風。

苗栗檢方接獲賄選情資，今天指揮苗栗調查站及苗縣警局搜索18處所，帶回當選會員代表、會員等29人到案說明。

其中一位林姓會員坦承受賄，當場繳出3千元，另有多位會員也坦承收賄，也有當選會員代表坦承用自己的錢買票，每票3千元，目前全案仍偵訊中，不排除向上發展。