| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

苗檢大動作查農會賄選 有會員當場吐賄款3千元

苗栗縣通霄鎮代會總幹事之爭，競爭激烈，賄選傳聞不斷。圖為通霄鎮農會外觀。（記者張勳騰攝）

2017-02-20  19:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會選舉，苗栗檢方已接獲9件賄選疑案，已簽分選他案調查，而通霄鎮農會選情激烈，苗栗地檢署今天指揮法務部苗栗縣調查站、苗栗縣警察局刑警大隊等單位，調查通霄鎮農會會員代表選舉賄選案，搜索18處所，約談當選會員代表、會員等29人到案調查，每票行情3千元，有會員當場承認收賄，並吐出3千元，也有會員代表坦承買票，案情不排除向上發展。

通霄鎮農會農會總幹事寶座之爭，現任總幹事許道坤，面臨鎮農會員工徐學承力拚，兩陣營競爭激烈，選前便「賄聲賄影」，傳出會員代表選舉一票3千元買票，前天的會員代表選舉結果席次，徐學承系統獲25席、許道坤獲20席，徐派占了上風。

苗栗檢方接獲賄選情資，今天指揮苗栗調查站及苗縣警局搜索18處所，帶回當選會員代表、會員等29人到案說明。

其中一位林姓會員坦承受賄，當場繳出3千元，另有多位會員也坦承收賄，也有當選會員代表坦承用自己的錢買票，每票3千元，目前全案仍偵訊中，不排除向上發展。

廣告
  • 苗栗檢警查察通霄鎮農會會員代表賄選案，有會員坦行賄，當場吐出賄款3千元。（記者張勳騰攝）

    苗栗檢警查察通霄鎮農會會員代表賄選案，有會員坦行賄，當場吐出賄款3千元。（記者張勳騰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 會員 苗栗地檢署 賄款 賄選 農會選舉 通霄鎮農會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：苗檢大動作查農會賄選 有會員當場吐賄款3千元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.