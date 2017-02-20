澎湖地檢署檢察長親上火線 區漁會理監事會宣傳反賄選

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏，結合澎湖區漁會理監事會議宣傳反賄選。（記者劉禹慶翻攝）

2017-02-20 20:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國各地農漁會選舉賄聲賄影，澎湖因同額競選，選情較台灣本島單純許多，但澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏仍親上火線，今日結合澎湖區漁會理監事會議，進行反賄選宣導，20餘名漁會幹部與理監事以行動支持反賄選理念。

鄭鑫宏表示，農漁業在澎湖經濟發展中佔有重要地位，許多農漁產品也靠農漁會經銷，因此農漁會功能良好與否與民眾生活息息相關。選出好的農漁會代表，理，監事及理事長，總幹事等相關人員才能為廣大的會員及民眾謀取最大的福利，其重要性不亞於基層選舉，相信各位理監事都是抱持著服務漁會會員的理念參與選舉，請大家支持公正、公平、公開的選舉，維護良好的選風。

會中鄭鑫宏也以實際的案例，說明賄選的相關犯行並與理監事們一同交換意見。他進一步表示，若買票，賣票最高可被處有期徒刑3年，暴力脅迫妨害選舉最高將被處5年有期徒刑，罪刑不輕，請理監事們千萬不要因金錢誘惑或礙於人情而觸法。

最後鄭鑫宏呼籲「i幸福-檢舉賄選，人人有責」，選民或候選人若有相關檢舉情資可撥打0800-024-099檢舉專線或撥澎湖地檢署（06）9214-669 檢舉專線，檢舉獎金最高可達新臺幣200萬元，而且檢舉人身分保密不曝光，請大家踴躍提出檢舉。