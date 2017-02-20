司改國事會議第2組 新增這2項議題加入討論

2017-02-20 19:03

〔記者張文川／台北報導〕總統府司法改革國是會議，今展開第一場分組會議，由第2組打頭陣，歷時近4小時，會中推舉籌備委員、城邦媒體集團首席執行行何飛鵬擔任第2組副召集人；會中並決議下個月2次分組會議所要討論的議題，除了原定議題，並將增列「檢討政治與司法之關係」、「設立司法政策研究機構」2項議題，列入討論範圍內。

會中決議，下月6日的第2次分組會議將討論「建立人權、效能、透明的大法官解釋程序」，3月20日討論「建構效能、精實的法院組織與程序」；針對涉及審判程序、「雙元司法行政系統的變革」，將請司法院提出改革方案，於日後提交至會中報告；此外，會中也決議在籌備會原本設定的4大議題之外，再增列「檢討政治與司法之關係」、「設立司法政策研究機構」2項議題，也依會議時程納入討論。

第2組主題為「全民信賴、公正專業的司法」，召集人、中央研究院法律所長林子儀說，3月6日將召開的第2次會議，要討論與人民憲法上權利密切相關的「裁判憲法審查制度」，將法院的裁判納入大法官違憲審查的範圍，他舉例，當人民質疑確定終局裁判的法律見解與憲法有所衝突時，當事人可以聲請大法官進行裁判憲法審查，讓人民的具體個案可以得到更完善的救濟。

林子儀說，會中決議對於「建構效能、精實的法院組織與程序」的議題中，有多項涉及審判程序，且具有高度專業與技術的子題，將請司法院先研擬具體改革方案，並於分組會議結束前，提交給分組會議來做出決議；有關「雙元司法行政系統的變革」，也將由司法院於4月10日前，針對現況提出說明，以利委員判斷。

林子儀補充，會議中也決定將「檢討政治與司法之關係」列入議題，會中委員也針對「設立司法政策研究機構」廣泛交換意見，最後也決定增列這項議題，留待後續會議再討論。