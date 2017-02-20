外交部再召西國代表 要求將台籍詐欺犯遣送回台
2017-02-20 18:16
〔記者呂伊萱／台北報導〕西班牙政府日前同意引渡218名台籍詐騙嫌犯到中國，當地法院預計3月初做出進一步決定。外交部日前對此深表遺憾與譴責，本案司法程序未完成，並強調將繼續爭取涉案國人應有的司法權益，並檢討台西關係。外交部今召見西國駐台代表José Luis Echaniz，表達強烈立場，要求西班牙於完成司法程序後，將涉案台人遣送回台。
外交部政務次長吳志中今天上午9時約見西班牙駐台代表José Luis Echaniz，嚴正表達我方立場事。外交部表示，吳志中向西國代表表達，嚴正要求西國政府尊重涉案當事人意願，且依據歐盟國家重視人權的傳統，於完成相關司法程序後，將涉案之我國人遣送回台。
外交部強調，鑒於本案正在進行司法程序，且西班牙為重視人權的國家，我方政府鄭重呼籲西班牙司法部門，應秉持對歐盟國家重視人權的傳統，依據「國籍管轄原則」辦理。
此案自去年12月在中西警方聯手破獲後，我國政府已於一月時召見西國代表表達立場。此次在西國宣布同意中國引渡要求後，外交部數度嚴正呼籲西班牙政府，不得在司法程序未完備前遣送我國人至中國。外交部也表示，針對西班牙政府此次不友善決定，政府除召見西國駐台代表外，也會同時「嚴肅檢討」台西現行的雙邊交流合作，以反映我方嚴重關切。
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