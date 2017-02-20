小英民調止跌回升 總統府這麼說....

2017-02-20 16:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府推動各式改革啟動，總統蔡英文的民調也止跌回升！根據台灣民意基金會最新調查，總統蔡英文聲望從1月的33.8％，回升到41.4％，上升7.6個百分點，回到去年11月調查的水平，該基金會董事長游盈隆表示，蔡英文聲望強勢止跌回升，有如枯木逢春，是一個相當離奇的轉變。

對此，總統府發言人黃重諺表示，政府團隊核心工作，基本上就是改革國家，為人民解決問題，對的事就去做。至於民調數字各自解讀不同，政府就是全力以赴。

黃重諺說，過去幾個月以來，景氣持續回溫，而年金重大改革也持續進行，多項重大基礎建設方案也陸續提出，在此發展脈絡下，國人對於國家整體的發展 新政府整體施政會更有信心樂觀，一定程度會反映在相關調查，更重要是把對人民承諾的各項改革落實。