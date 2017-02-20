賴神推薦參選新北市長 吳秉叡：將向賴請益
2017-02-20 16:28
台南市長賴清德推薦立委吳秉叡是適合參選新北市長的人選，吳秉叡回應，謝謝賴市長的肯定，他將向賴請益市政治理經驗。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕台南市長賴清德是否代表民進黨參選2018年新北市長，成為外界關注焦點，今天賴受訪強調，台南市重大建設進入關鍵期程，他將全心市政，同時稱讚有意參選的立委吳秉叡是優秀、合適的人才，間接表態將「續留台南」。
吳秉叡回應，謝謝賴市長的肯定與支持，未來他將繼續努力，也將親自向賴市長請益，請教市政治理的經驗，共同為新北市的將來努力。
賴清德說，新北市長人才濟濟，他和吳秉叡委員認識20幾年，吳本身是法官，在立法院問政專業，擔任黨團幹事長，是國會領袖，吳在新北市經營20年，對新北市非常了解，對新北未來發展也有很大的熱忱，是很適合的人選。
此外，2014年九合一選舉中，以「水牛伯」形象挑戰新北市長朱立倫爆紅的前行政院長游錫堃，最近不斷被支持者拱再戰新北，游錫堃的辦公室近期將喬遷到板橋區莊敬路、新北市議會後方，引發外界諸多聯想。
對於賴清德力挺吳秉叡參選，游錫堃表示，尊重賴的主張及意見，至於是否再戰新北市，他說，目前沒有特別想法。
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