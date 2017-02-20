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時力新增2發言人 吳崢、李兆立入列

李兆立現擔任時力立委黃國昌國會辦公室主任，將接下時力黨部發言人一職。（記者楊淳卉攝）

2017-02-20  16:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量布局2018議員選舉，正進行黨務重整，據悉，時力黨部將新增兩名發言人職務，由現時力立委林昶佐國會助理的吳崢，及時力立委黃國昌國會辦公室主任李兆立出任。兩人都是七年級生，還是台大政治系的學長、學弟，未來將辭去國會助理工作至黨部任職，專心黨務。

吳崢今年27歲，曾參與太陽花運動，過去因與前國民黨立委蔡正元在政論節目交鋒，一炮而紅；他現是時力極力栽培競選議員的人選，在黨內更是備受期待的新星。

李兆立今年35歲，畢業於台大政治系，目前還是東吳政治所博士生；李曾任台灣智庫研究專員，並曾擔任前立委蔡同榮、現任民進黨立委邱議瑩法案助理。李也曾在林佳龍參選台中市長時於競選總部任職，2016立委選舉後，被延攬至黃國昌國會辦公室擔任主任。

李兆立今受訪表示，未來會努力把發言人的職務做好，至於未來是否披時力戰袍競選議員？李則說「目前沒有選舉的打算。」

此外，時代力量黨部將搬遷至台北市仁愛路新黨部，明天（21）正式開張，時力也將在明天與記者茶敘時，讓兩名新任發言人亮相。

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  • 吳崢曾參與太陽花運動，未來將接下時力黨部發言人一職。（資料照，記者簡榮豐攝）

    吳崢曾參與太陽花運動，未來將接下時力黨部發言人一職。（資料照，記者簡榮豐攝）

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