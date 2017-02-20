自打臉？吳敦義po高鐵年表駁報導 上面卻寫...
前副總統吳敦義日前參加座談時表示，他搭高鐵從不搭商務車廂。（資料照，記者黃旭磊攝）
首次上稿 16:39
更新時間 17:33
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義上週六（18日）參加座談時表示，他搭高鐵從不搭商務車廂，被網友抓包吳敦義說的時間點，當時高鐵台北站根本還沒有啟用，吳敦義今天在臉書貼出高鐵大事年表，稱2007年1月4日高鐵就已開始試營運，批評本報報導不經查證。但根據吳敦義所貼高鐵年表來看，台北站依然尚未啟用。
此則報導見刊後，吳敦義臉書隨即刪掉該張〈臺灣高速鐵路大事年表〉的表格，改為另一〈臺灣高鐵〉的維基百科連結。
吳敦義上週六在高雄和部分國民黨代表座談，席間他自爆搭高鐵不會坐商務車廂，因為他在2007年1月12日接任國民黨秘書長，就和時任黨主席的馬英九有台南的行程，在高鐵台北站搭高鐵南下，發現馬竟只坐經濟艙，從此他效法馬的節省、廉潔，搭高鐵從不坐商務艙。這翻話卻被網友打臉，2007年3月2日高鐵台北站才啟用營運，當時吳在台北站哪有高鐵可搭？
吳敦義不滿媒體報導，今天在臉書上貼出有關高鐵營運時間表格，稱當年1月4日起，台灣高鐵就已經開始試營運，批評本報不經查證就以網友提供高鐵營運時間點的言論，做為反駁他搭乘高鐵經濟艙座位的報導。
吳敦義所貼出的表格，就是維基百科上的〈臺灣高速鐵路大事年表〉，2007年1月5日高鐵開始試營運，但通車路段只從板橋到左營，台北站要等到2月1日才由交通部核發台北站—板橋站段營運許可，2月14日才開放北上列車乘客可至台北站下車，直到3月高鐵台北站才正式開放營運，供乘客正常上下車，也就是說，吳敦義所說的1月12日，台北站根本就還沒有高鐵可搭，吳臉書所貼的表格，剛好自己打自己臉。
吳敦義臉書批評媒體不經查證報導，並貼高鐵大事年表。（圖擷自吳敦義臉書）
此則報導見刊後，吳敦義臉書隨即刪掉該張〈臺灣高速鐵路大事年表〉的表格，改為另一〈臺灣高鐵〉的維基百科連結。（圖擷自吳敦義臉書）
根據吳敦義臉書所貼出的高鐵大事年表，台北站3月才能正常上下車。現已刪除。（圖擷自吳敦義臉書）
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標題：自打臉？吳敦義po高鐵年表駁報導 上面卻寫...
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