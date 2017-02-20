新營公園路蔣公銅像拆了！

已有40年歷史的新營公園路蔣公銅像今日拆除，將送往桃園保存。（記者王涵平攝）

2017-02-20 14:56

［記者王涵平／台南報導］已有40年歷史的新營公園路蔣公銅像今日拆除，將送往桃園保存，有民眾叫好，也有民眾認為是歷史創作，拆不拆都沒關係。

公園路蔣公銅像原位於新營火車站前圓環，2009年配合新營火車站前景觀改造而遷至現址，當時為拆遷銅像，還請來原創作者雕塑家謝棟樑協助順利完成。

蔣公銅像在新營火車站前時，也是政治表達的舞台，民進黨籍前立委鄭國忠曾率眾前往銅像前演說時，國民黨籍市長李宗智也率眾前往「保護」。

2015年228，前立委魏耀乾與上百名民眾在新營公園路蔣介石銅像前焚燒「偽憲法」，高呼口號，當時蔣介石銅像「恰巧」層層包覆保護的塑膠膜，還被民眾譏「不敢見人」。

今年228前夕，台南市長賴清德宣示不再立政治圖騰，新營公園路蔣公銅像也在228前夕拆除，有民眾表示，以後不會再有人到銅像前抗議，也是還給公園道休憩環境安靜的空間。