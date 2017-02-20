挺誰當黨主席？ 連勝文：能終結黨困境者

2017-02-20 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席之戰持續發燒，國民黨中央委員連勝文今出席國民黨副主席郝龍斌競選辦公室成立大會，關於這場選戰要支持誰，連勝文表示「還很掙扎」，但他相信黨員會選出一位「能終結國民黨每況愈下的困境」的前輩。

根據《蘋果日報》報導，連勝文今日受訪時表示，尚未決定黨主席之戰要挺誰、「還在掙扎」，但他自有「判別標準」。他希望，新任的黨主席能夠「終結國民黨每況愈下的困境」，並且相信黨員們會做出正確的選擇。

相關影音