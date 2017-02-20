郝龍斌台上批年改 林俊憲：台下馬英九不尷尬？

前總統馬英九（左）20日出席國民黨副主席郝龍斌（右）競選黨主席辦公室成立茶會。（記者張嘉明攝）

2017-02-20 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天舉行辦公室成立茶會，他在致詞時批評年金改革政策。立委林俊憲反批，當年馬英九年改政策一事無成，郝龍斌這樣批評，不知道坐在台下的馬英九，聽了會不會臉紅？

郝龍斌今天競選辦公室成立，與國民黨副主席胡志強聯手組成「好強聯盟」，並要請前總統馬英九等人，完成藍營大集結，郝龍斌致詞時不忘批評年改政策，認為不能寄望民進黨的善意和憐憫，強調不排除採取抗爭手段。

針對郝龍斌說法，林俊憲今天下午在臉書反酸，「好強聯盟」應該改為「ㄏㄠˋ強聯盟」，並認為郝龍斌批評年改，讓年改失敗的馬英九在台下超尷尬。

林俊憲表示，「年金制度必須改革，當年馬英九欠缺魄力與能力，導致年改一事無成，把問題留到今天。郝龍斌在台上大批特批年金改革，不知道年改失敗的馬英九在台下聽到了，會不會臉紅？」