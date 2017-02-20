草屯農會會代選舉 關鍵1票傳被現任派爭取到

南投縣草屯鎮農會會代選舉，19日打出現任與挑戰派22比22平手局面，1票中立，惟該中立派當選人傳已心有所屬，被現任派掌握。圖為南投縣草屯鎮農會代表選舉昨天下午開票畫面。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-20 14:50

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮農會會代選舉，19日打出現任與挑戰派22比22平手局面，1票中立，惟該中立派當選人傳已心有所屬，被現任派掌握，現任派總幹事蕭忠郁不諱言，兩派會代人數，應為23比22局面。

草屯鎮農會選舉競爭激烈，不少老會代坦言「過去沒看過這樣激烈的」，而昨日投票結果，兩派推出的會代22比22，郊區某里林姓當選人，選前沒有「派系」，昨一開完票，兩派力爭其靠攏。

現任派前往遊說後，蕭忠郁表示，該當選人原本就是朋友，昨晚已同意支持該派。挑戰派的領導人簡峻庭也坦言，該中立派當選人應該是被對手掌握了。

草屯鎮農會會代大會暨理監事選舉，預定3月2日舉行，蕭忠郁說，一切照表訂時間進行。