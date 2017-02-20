反年金改革 退伍軍人團體明起輪值抗爭

2017-02-20 14:23

〔記者羅添斌／台北報導〕部分退伍軍人團體反對蔡政府的年金改革政策，並且發起「八百壯士捍衛權益行動」，計畫從2月21日至3月21日在立法院前長期抗議，並且排定由各個退伍軍人團體進行每天的輪值。

前陸軍副司令，退伍中將吳斯懷今天更在FB臉書中發文指出，報名參加的團體持續增加中，其中退役將官總會由夏瀛洲上將領軍，排定228輪值（與政戰28期共同輪值），四禧會學長（陸官31、32、33、34期，平均年齡75歲以上）排定0310輪值。

吳斯懷還說，退役將軍及高齡學長都以實際行動站出來了，我們還能冷漠下去嗎？

吳斯懷也以「八百壯士捍衛權益活動指揮組」名義表示，21日1030時，將在立法院門口中山南路帳篷區召開「八百壯士捍衛權益」記者會，請所有支持他們立場的朋友一起到場聲援。