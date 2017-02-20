| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

反年金改革 退伍軍人團體明起輪值抗爭

2017-02-20  14:23

〔記者羅添斌／台北報導〕部分退伍軍人團體反對蔡政府的年金改革政策，並且發起「八百壯士捍衛權益行動」，計畫從2月21日至3月21日在立法院前長期抗議，並且排定由各個退伍軍人團體進行每天的輪值。

前陸軍副司令，退伍中將吳斯懷今天更在FB臉書中發文指出，報名參加的團體持續增加中，其中退役將官總會由夏瀛洲上將領軍，排定228輪值（與政戰28期共同輪值），四禧會學長（陸官31、32、33、34期，平均年齡75歲以上）排定0310輪值。

吳斯懷還說，退役將軍及高齡學長都以實際行動站出來了，我們還能冷漠下去嗎？

吳斯懷也以「八百壯士捍衛權益活動指揮組」名義表示，21日1030時，將在立法院門口中山南路帳篷區召開「八百壯士捍衛權益」記者會，請所有支持他們立場的朋友一起到場聲援。

廣告
  • 前陸軍副司令，退伍中將吳斯懷以「八百壯士捍衛權益活動指揮組」名義表示，21日1030時，將在立法院門口中山南路帳篷區召開「八百壯士捍衛權益」記者會。（圖擷取自吳斯懷臉書）

    前陸軍副司令，退伍中將吳斯懷以「八百壯士捍衛權益活動指揮組」名義表示，21日1030時，將在立法院門口中山南路帳篷區召開「八百壯士捍衛權益」記者會。（圖擷取自吳斯懷臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳斯懷 年金改革 退伍軍人團體
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：反年金改革 退伍軍人團體明起輪值抗爭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.