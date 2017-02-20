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否任選黨主席 葉匡時表明挺郝

前交通部長葉匡時被傳為國民黨主席第7位參選人。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-20  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢5強爭霸局面，近日又傳出要加入第6人前立委潘維剛，有媒體甚至在今天披露，前交通部長葉匡時將成為第7位參選人。對此，葉匡時今天出席郝龍斌競選總部，否認參選傳言並表明挺郝立場。

綜合媒體報導，葉匡時今天上午出席郝龍斌競選黨主席辦公室成立大會，他在受訪時表示，他人不在江湖，江湖卻老是有他的傳言，關於指他要選黨主席的傳言，「沒有這回事」。

葉匡時指出，今天他來郝龍斌的競選黨主席辦公室成立大會，「我就是支持他」。他同時強調，如果另有其他候選人辦公室成立，他也願意去祝福，目前出來選的吳敦義、詹啟賢、潘維剛都非常優秀，只要願意出來，對國民黨都非常好。

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