陳水扁會參加汪笨湖告別式？ 陳致中回應....

2017-02-20 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕因病去世的名嘴汪笨湖將在25日於台南舉行告別式，有消息指出，前總統李登輝及陳水扁都會出席。然而，陳水扁的兒子陳致中今則回應，「目前沒有這樣的安排」。

汪笨湖過世後，陳致中曾透過臉書轉達父親陳水扁的不捨之意，而他是否會出席汪笨湖告別式也引起外界猜測。根據《聯合報》報導，陳致中對此回應，目前還沒有安排，之後如果有進一步消息會再公布。