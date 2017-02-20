| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

陳水扁會參加汪笨湖告別式？ 陳致中回應....

2017-02-20  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕因病去世的名嘴汪笨湖將在25日於台南舉行告別式，有消息指出，前總統李登輝及陳水扁都會出席。然而，陳水扁的兒子陳致中今則回應，「目前沒有這樣的安排」。

汪笨湖過世後，陳致中曾透過臉書轉達父親陳水扁的不捨之意，而他是否會出席汪笨湖告別式也引起外界猜測。根據《聯合報》報導，陳致中對此回應，目前還沒有安排，之後如果有進一步消息會再公布。

廣告
  • 關於陳水扁是否參加汪笨湖告別式，陳致中表示「目前沒有安排」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    關於陳水扁是否參加汪笨湖告別式，陳致中表示「目前沒有安排」。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 告別式 汪笨湖 陳水扁 陳致中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：陳水扁會參加汪笨湖告別式？ 陳致中回應....


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.