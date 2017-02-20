司改國是會議討論 林峯正駁黑箱說法
2017-02-20 13:53
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今日上午於司法院召開首次分組討論，全程約3小時40分鐘，稍早會議副執行秘書林峯正步出會場表示，今天主要在討論未來幾次會議的議題，此外他也針對近日外界質疑「密室會議」、「黑箱名單」等提出反駁，強調幕僚在2月13日開籌備委員會前早就有預做準備，才可能在當天做出具體結論，沒有黑箱問題。
林峯正指出，自己看到相關報導也很訝異，因為所有籌備委員其實早在2月13日的籌備會議前，就先看過整份名單，甚至還經過幾天時間的思考，如此才可能在當天提出看法或建議，進而進行調整，沒有任何黑箱問題，「如果當天才提出給籌委，如何進行討論？」
至於推薦名單是否獨厚民間司改會，林峯正強調，法界的人際關係不外乎師長、學生、同儕等，「我跟邱太三部長、許宗力院長也都很熟」，畢竟委員名額有限，一定會有遺珠之憾，但已經盡量公開討論讓外界看到，外界也可以從未來公開的影片檢驗是否有偏頗、獨厚的情形。
至於今天的會議狀況，林峯正提到，今天主要是討論司法院未來需主動提出改革的研究報告及執行方案，以及決定未來會議要討論什麼，目前預計下次開會在3月6日，下下次則在3月20日，其中6日的討論會聚焦在大法官會議的改革，最受矚目的應是討論最高法院判決後，大法官能否就違憲部分做審查。
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