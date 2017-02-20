| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

司改國是會議討論 林峯正駁黑箱說法

2017-02-20  13:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今日上午於司法院召開首次分組討論，全程約3小時40分鐘，稍早會議副執行秘書林峯正步出會場表示，今天主要在討論未來幾次會議的議題，此外他也針對近日外界質疑「密室會議」、「黑箱名單」等提出反駁，強調幕僚在2月13日開籌備委員會前早就有預做準備，才可能在當天做出具體結論，沒有黑箱問題。

林峯正指出，自己看到相關報導也很訝異，因為所有籌備委員其實早在2月13日的籌備會議前，就先看過整份名單，甚至還經過幾天時間的思考，如此才可能在當天提出看法或建議，進而進行調整，沒有任何黑箱問題，「如果當天才提出給籌委，如何進行討論？」

至於推薦名單是否獨厚民間司改會，林峯正強調，法界的人際關係不外乎師長、學生、同儕等，「我跟邱太三部長、許宗力院長也都很熟」，畢竟委員名額有限，一定會有遺珠之憾，但已經盡量公開討論讓外界看到，外界也可以從未來公開的影片檢驗是否有偏頗、獨厚的情形。

至於今天的會議狀況，林峯正提到，今天主要是討論司法院未來需主動提出改革的研究報告及執行方案，以及決定未來會議要討論什麼，目前預計下次開會在3月6日，下下次則在3月20日，其中6日的討論會聚焦在大法官會議的改革，最受矚目的應是討論最高法院判決後，大法官能否就違憲部分做審查。

廣告
  • 林峯正駁斥名單黑箱說，強調各委員都在開會前就看過名單。（記者黃欣柏攝）

    林峯正駁斥名單黑箱說，強調各委員都在開會前就看過名單。（記者黃欣柏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 林峯正 黑箱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：司改國是會議討論 林峯正駁黑箱說法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.