和助理玩盜版遊戲 林昶佐：會注意版權問題

時代力量立法委員林昶佐，於本月18日在臉書貼出和助理玩電視遊樂機台的照片。（圖擷自林昶佐臉書）

2017-02-20 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立法委員林昶佐，於本月18日在臉書貼出和助理玩電視遊樂機台的照片，被眼尖的網友發現該機台是中國出產的，裡頭安裝的許多遊戲都沒有得到授權。林昶佐今日對此回應，他對於基層友人的邀約向來都會參加，之後將提醒他們要注意一下版權問題。

據《中央社》報導，林昶佐說，他在選區服務時，基層民眾經常會邀他去同樂一下，他往往都會樂意接受。他感謝網友提醒遊戲機台的問題，以後若再碰到類似的狀況，會提醒大家尊重版權。