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農會選舉賄選嚴重？ 投縣綠營：檢警調卻不知？

民進黨投縣黨部主委陳昭煜（中）指農會選舉賄選嚴重。（記者陳鳳麗攝）

2017-02-20  13:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕農會選舉賄選大家都知，只有檢調渾然不知？民進黨南投縣黨部指出，昨日舉辦的農會會代選舉，買票票價最高喊到2萬元，有選民傳來某陣營送現金給樁腳，也有人拍到候選人手拿選舉名冊和現金，檢舉給檢警調仍未查辦。

南投地檢署則表示，檢警調查辦賄選沒有停過，草屯鎮就查辦兩名候選人，也擬提當選無效之訴，只要檢舉證據力夠，檢警調一定辦。

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜說，今年農會選舉十分激烈，尤其草屯、國姓、中寮3鄉鎮，賄選傳聞不斷，加碼行情也一調再調，民進黨雖未推派人選，現任或擬當總幹事的人均無民進黨籍，民進黨只有從旁關心，但仍接到不少賄選情資。

陳昭煜說，多個競爭激烈的鄉鎮，錢早在過年前就撒下去，而選舉期間有支持者傳來某鄉的參選陣營送現金給樁腳，也有人拍到會代候選人本身拿選舉名冊和現金在買票，但檢警調都沒有動作，讓人很失望。

民進黨籍縣議員林永鴻也認為，在農會選舉如此敏感時刻，警政署不該調動警局長，讓候選人以為此時有買票假期。

陳昭煜等人今也呼籲，農會法修法及農會改革必須加快腳步，讓農會制度更健全，理監事無法上下其手，無利可圖，不必搶當理監事，如此選舉才能回歸正常。

陳昭煜出示有選民傳給他的照片，指這是給樁腳現金買票的照片。（記者陳鳳麗攝）

縣議員林永鴻也出示有人傳來的照片，指候選人拿名冊和現金買票。（記者陳鳳麗攝）

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