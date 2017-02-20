提名李逸洋任考試院副院長 王定宇：盼你是最後一任

2017-02-20 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕考試院前副院長高永光去年底請辭，總統蔡英文補提名原為考試院保訓會主委的李逸洋任副院長，立法院今天對此舉行人事同意權公聽會，民進黨立委王定宇對李逸洋直言，「希望你是最後一任考試院副院長」。

綜合媒體報導，王定宇今天表示，貴為五院之一的考試院，如今早已「盲腸化」，多數民意都支持考試院應該廢除，只是我國修憲門檻高，使得讓憲政體制走向正常三權分立，成為一個政治問題而非科學問題。

王定宇指出，在正式廢除之前，應該將考試院虛級化，立委段宜康已經對此提出法案，將目前的19位考試委員降為3位，任期由6年降至4年，並將考試院合議制刪除，而目前考試院現在還需要好的人選協助運作，所以才同意能回應改革聲音的李逸洋擔任副院長，但希望李逸洋能夠是最後一位考試院副院長。