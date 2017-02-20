馬參加郝總部成立 吳敦義不回應
2017-02-20 13:30
［記者黃旭磊／高雄報導］吳敦義不回應馬英九參加郝龍斌總部成立，卻對搭乘高鐵「六車廂」很在意。
吳敦義中午參加高雄林園區林鳳宮陳府夫人聖誕千秋餐會，被問到馬參加郝總部成立一事，吳說，「現在我怎麼再講呢，誰要選…我今天來拜拜的。」隨即揮手表意不願再談。
吳雖不願再談，卻對網友批評搭乘高鐵「六車廂」（商務）很在意，當場要求隨從出示搭高鐵普通座，與民眾合照照片證明清白。
吳敦義說，以前當立委坐過商務艙，依規定實報實銷很自然的事，但是擔任黨秘書長時，馬（前）市長兼任主席，一起出差到中南部，「依例去買六車廂，看到馬先生往八、九車廂走，立即請馬隨扈調換到八、九車廂，從此以後就搭（普通座）。」
吳敦義表示，「商務艙給一些…（停頓）財富高一點坐好，我們是黨職，是政府準公務員，搭一般車廂體會節約公帑重要性。」
吳敦義參拜陳府夫人前一分鐘，立委管碧玲突然現身讓在場人士感到意外，管碧玲與廟方各房管理會成員握手、參拜後離去，吳在管離開後抵達廟埕，捻香參拜後，廟方引領到旁參觀一張民國83年3月照，照片中，李登輝前總統坐在中央、宋楚瑜在身旁，吳敦義在不遠身後，吳端詳許久，身旁民眾說「當時黑髮很年輕，現在頭髮都白了。」
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