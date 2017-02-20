徐永明提修工會法 警消得組工會

2017-02-20 13:19

〔記者蕭婷方／台北報導〕時代力量立法委員徐永明今召開記者會表示，現行法律禁止警消人員組工會，由於警察及消防人員工作性質較接近勞工，非文官，已提出「工會法第四條修正草案」。

徐永明指出，現行「公務人員協會法」對於警消人員並非有實質結社保障，且現行法律禁止警消人員組成工會，無法保障警消人員爭取自身勞動權益，更大幅限制警消人員結社權利。

據修正草案內容，明定警察人員、消防人員得依本法組織及加入工會。徐永明認為，警消雖與國家有公法上職務關係，也具備勞動者屬性，也有權透過團結權、協商權及爭議權爭取最基本的勞動權；修法後讓警消組工會、拿回權力，「這只是第一步」。