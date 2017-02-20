馬英九再槓黨產會：「做法非常可怕」
前總統馬英九20日出席國民黨副主席郝龍斌競選黨主席辦公室成立茶會。（記者張嘉明攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今舉行競選辦公室成立茶會，前總統馬英九應邀出席，在致詞時不忘再槓行政院不當黨產處理委員會，馬批黨產會離轉型正義的目標越來越遠，與法治國的基本原則背道而馳，「把正義轉到不正義」，做法非常可怕。
馬英九今出席郝龍斌競選辦公室成立茶會，馬英九致詞時說，國民黨副主席胡志強支持郝是「很好的搭配」，他來祝福郝事事順利、心想事成，並稱這次黨主席選舉是參選人數最多的一次，可以看到「人心不死、志氣猶在」，無論最後是誰贏，沒有選上的都要幫助有選上的人繼續奮鬥，朝「改革、團結、茁壯、執政」的目標努力。
馬英九話鋒一轉，再度批評黨產會；馬認為，黨產會成立半年以來，與原本所提的「轉型正義」目標越來越遠，黨產會所作所為跟法治國的基本原則背道而馳。
馬英九指出，德國人最強調法治國，就是絕對不能「有罪推定」，任何人在被證明有罪前都是無罪的，而黨產會竟採取國民黨財產從民國34年8月15日以後，除少數以外都被推定為不當，完全違背法治國原則，形成很大的問題，「 我們真的需要這東西嗎？」
馬英九說，中華民國直選總統已6次，政黨輪替已3次，全世界都承認中華民國是民主國家，並強調，他2008年當選總統時，美國總統小布希道賀時提到，「台灣是亞洲跟世界民主的燈塔」，是非常高度的肯定，而今年一月份紐約自由之家特別把台灣的自由，包括政治權利和公民自由都評為世界第一級，超越美國，「還需要搞當年南非、二戰後德國、兩德統一後的西德一樣重新檢討嗎？」，「沒有這個必要」。
馬英九表示，今年2月12日最高法院判決救國團志清大樓要還給國家，並且要補繳租金，代表還有司法制度可以做，這樣就沒有任何違法或違憲的後遺症，「為什麼還要搞黨產會呢？」
馬英九批評，黨產會作法「真的是非常可怕」，目標說是轉型正義，但卻把正義越來越轉到不正義，「這不是正常民主國家應該做的事情」。
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