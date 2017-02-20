競選辦成立批年改 郝：不能寄望民進黨善意和憐憫
國民黨副主席郝龍斌競選黨主席辦公室「好強聯盟」成立，郝龍斌發下豪語要光復首都。（記者張嘉明攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今舉行競選辦公室成立茶會，由國民黨副主席胡志強擔任主委，號稱「好強聯盟」，前總統馬英九也應邀出席與會，藍營人士大集結，郝龍斌在致詞時痛批年金改革政策，認為不能寄望民進黨的善意和憐憫，強調不排除採取抗爭手段。
郝龍斌今舉行競選辦公室成立茶會，並正式宣布由胡志強、前黃復興黨部主委王文燮擔任競選辦公室主委，國民黨立委賴士葆、費鴻泰、前立委陳杰、國民黨政策會副執行長吳育昇擔任副主委，新竹縣長邱鏡淳擔任客家後援會總會長，國民黨中常委蕭景田擔任執行總幹事。
郝龍斌致詞時強調，他和胡志強組成「郝強聯盟」不是要拉幫結派，是希望透過跟胡的合作，共同為國民黨的未來找出路，讓國民黨更強，讓中華民國更好，翻轉國民黨、超越民進黨。
郝龍斌也痛批年金改革不僅傷害軍公教權益和尊嚴，強調法律不能回溯既往，政府信賴保護原則非常重要，主張聯合所有在野黨派，透過連署申請釋憲。
郝龍斌說，他研究過民進黨的年金改革版本，是「犧牲這一代、欺騙下一代」，國民黨應召開民間國是會議，由黨中央和智庫結合和各方代表，找出可長可久的年金改革政策，用好的法案在立法院跟民進黨競爭，才能證明國民黨能超越民進黨，也不能寄望民進黨的善意和憐憫，不排除採抗爭手段，國民黨要在任何議題上拿出方法、對策，以民眾利益為優先。
郝龍斌也指出，有年輕人告訴他，「年輕人沒義務要了解國民黨，但國民黨有義務要了解年輕人」，讓他感到震驚，強調若他做黨主席，會讓年輕人有充分發揮機會。
郝龍斌強調，國民黨這次黨主席選舉多人參選，外界擔心造成黨的分裂，但黨主席選舉就像選「班長」，選完後大家都還是同學，要和睦相處為國民黨打拼，希望透過這次黨主席選舉，展現國民黨是民主、進步的政黨，他有信心會做「班長」，為國民黨和中華民國未來努力。
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標題：競選辦成立批年改 郝：不能寄望民進黨善意和憐憫
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