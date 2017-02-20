韓國瑜：大老插花的年代已經結束

2017-02-20 11:30

〔記者聶瑋齡／台北報導〕宣布參選國民黨主席的台北農產運銷公司總經理韓國瑜今出席「在菜市場念大學」活動受訪表示，只要有公開辯論會，不擔心參選國民黨主席人數增多、不考慮邀請大老站台，對於昨農會選舉結果，韓表示全國各地農會選舉，農民有自己的決定並不會受到短期政治勢力影響。

今為北農第一市場大學開課，北農員工、拍賣員在台北農產運銷公司上企業行銷課，邀請到華夏科技大學企管系授課。對於全國基層農會選舉結果，韓國瑜表示，執政黨版圖沒有成功奪得主要席位，韓認為全國各地農會的選舉，百年來農民與地方人脈有很深的情感，不會被剎那間的政治勢力影響，對於結果並不感到驚訝，農民自己知道怎麼選出代表，農民回歸到農民。並批，過去二十年來，領導人對台灣經濟、環保、產業，國家未來做了什麼，台灣人心裡有把尺，一個貪污比誰都嚴重，一個無能比誰都嚴重，現在這樣子的人出來輔選，會有票嗎？

韓表示希望國民黨趕快辦一場公開辯論會，清楚告訴藍軍如何領導國民黨，對於潘維芳、葉匡時傳出參選，選情衝擊？韓說，只要有公開論證會，韓不怕人多，並說潘、葉人都不錯，但我們不是選好人好事代表，新參選人要立刻證明有魅力、有理想、 有論辯能力 ，在非常時期能領導國民黨。

至於未來會不會考慮邀大老站台，韓國瑜認為大老插花的年代已經結束了，新娘子結婚一定需要白紗禮服，但有了白紗並不保證婚姻美滿，韓說現看起來每個候選人都找大老、老大老，最後也只有一個人贏得主席選舉，所有輸掉的人旁邊都有大老，韓再批，這些大老在自己掌權時有沒有認真努力為台灣土地打拚？韓是持懷疑態度，如果有，國民黨今天怎麼會淪落到這個情況，韓不考慮請大老站台。

韓國瑜表示，最近接觸基層這段時間發現，台灣人民有2個害怕，一個怕挨打、一個怕挨餓，好多人都擔心工作人越來越難找，年輕人前途越來越黯淡，所以韓認為國民黨候選人要清楚告訴人民如何與民進黨合作、監督，一起把經濟搞好。

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