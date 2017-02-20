民進黨提案改革考試院 國民黨：確實需與時俱進

國民黨文傳會副主委召開「段宜康曲棍球Part1之考試院改革」記者會。（記者呂伊萱攝）

2017-02-20 11:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委段宜康等人提案修改「考試院組織法」，打算將現有的19位考試委員減到剩下3人，任期也將由原本的6年減至4年，限縮考試院職權。國民黨文傳會今部分同意民進黨推動改革，認為考試院的角色與功能確實需要與時俱進，但同時質疑民進黨是因考試院與民進黨政府在年金改革不同調，就拿考試院開刀。

考試院存廢長期遭人質疑，民進黨立委與時代力量立委過往均曾提案修憲或修改「考試院組織法」，檢討考試院的功能性與必要性，前者遭國民黨團反對、全案退回程序委員會；後者則待委員會召委排案。民進黨立委段宜康、鍾佳濱與陳歐珀等人近日再度提出修改「考試院組織法」，提案說明中指出，相較於日本人事官為3人組織，我國考試院委員卻高達19人，加上考委敘薪部長級薪水，使政府年支出高達5700餘萬元。為了樽節，將提案把19名考委減為3人，任期也由6年降至4年。

此次民進黨立委推動改革考試院，有立委指出，廢除考試院是終極目標，但修憲程序繁複，近來又有部分考試委員，不滿政府的年金改革方案。因此為了減少年改阻力，最好的辦法便是修改考試院組織法，限縮考委權力。

國民黨文傳會今則召開「段宜康的曲棍球Part1之考試院改革」記者會，質疑民進黨改革考試院的出發點與民主憲政不符。國民黨文傳會府主委胡文琦先表示部分同意民進黨改革「並非毫無道理」，因為時代變遷，考試院的角色與功能確實需要與時俱進，不是鐵板一塊。但胡文琦強調，國民黨仍有所質疑，因為不論是三權分立或五權分立，立法意旨都是權力分立與制衡，若考試院本其初衷、對年金改革有自己的立場，立法院也有自己的立場，這才是民主憲政的實踐，「絕對沒有錯」。

胡文琦批評民進黨，應該從考試院實際的功能與角色通盤考量，而不是因為考試院在年金改革不與民進黨政府配合，就拿它來開刀。至於國民黨團近日表示「若民進黨團提修憲一定奉陪」，胡文琦則說，國民黨尊重國父孫中山的五權架構，但黨團有自己的政治攻防考量和彈性調整空間，會表達自己的意見，黨中央都能理解。