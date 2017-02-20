農委會鴨、鵝不分 林聰賢：專家太多過於自信
2017-02-20 10:40
〔記者林彥彤／台北報導〕禽流感疫情嚴峻，農委會日前卻又爆誤認驗出H5N6第一例的花蓮幼鴨為鵝，對此農委會主委林聰賢今天上廣播節目時坦承，是專家太多過於自信。
林聰賢表示，農委會內部的專家太多，難免會過於自信，每一個都是台灣農政系統中的菁英，很多事情是機制和機關長久累積的，不過自己是從地方基層出身的，他會讓他們知道，現在時代不同了。
林聰賢一接任就面臨禽流感疫情，被問及接任前是否就知道？林聰賢說，其實禽流感每年都會有，像過去在擔任宜蘭縣縣長時，因縣內有許多濕地，所以需要每年去關心候鳥的路徑，但此次H5N6有傳人的風險，才會提高規格實施7天禁宰禁運。
林聰賢說，移動管制是為了避免移動傳染，方便地毯式抽驗，而目前市面上的消費肉品是安全的，但肉品價格卻上漲，有可能是業者在炒作，公平會已嚴格監測。
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