民調：林全內閣知名度最高與最低分別是...
在12部部長的社會知名度方面，最高的是交通部長賀陳旦21%。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕林全內閣上任9個月，不過，多數民眾仍不認識重要部會首長，根據台灣民意基金會調查，67.7%的民眾無法說出任何一位部長的名字，僅32.3%可說出至少1位部長的名字。在12部部長的社會知名度方面，最高的是交通部長賀陳旦21%、最低的是教育部長潘文忠0.5%。
根據調查，在12個部會首長的社會知名度方面，排名依序是：交通部長賀陳旦21%、法務部長邱太三（8.7%）、外交部長李大維（8.5%）、國防部長馮世寬（8.4%）、勞動部長林美珠（8.3%）、文化部長鄭麗君（2.8%）、衛福部長陳時中（1.5%）、經濟部長李世光（1.2%）、科技部長陳良基（1.2%）、財政部長許虞哲（0.7%）、內政部長葉俊榮（0.6%）、教育部長潘文忠0.5%。
調查顯示，滿意林全內閣整體施政表現者有33.6%，不滿意的人有52%。若和上個月相比，滿意者上升了6.4個百分點，不滿意者減少了8.6個百分點，創下了近三個月相對最好的成績。但整體而言，有過半數人民不滿意林全內閣的施政表現，仍舊是一個不得民心的嚴重警訊。
至於林內閣年後微幅改組，調查顯示，36.3%認為剛好、18.7%認為太小、14.4%認為太大、11.2%沒意見、19.1%不知道、0.2%拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，儘管相對多數認為內閣局部改組幅度剛好，但不以為然的人仍有三成三，而且不知道或沒意見者高達三成，顯示社會對此一內閣局部改組不冷不熱，並無強烈正面的肯定。
本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年2月13、14兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1088人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。
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