| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

陳玉梅公祭上齊聚 藍營大頭難得團結

日前病逝的前台北市議員陳玉梅，20日舉行公祭。（記者張嘉明攝）

2017-02-20  10:30

〔記者林良昇／台北報導〕前僑委會委員長、台北市前議員陳玉梅今早舉行公祭，藍營大頭包含前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、副主席胡志強、前立法院長王金平、黨主席參選人郝龍斌、詹啟賢等人都到場致哀，神情肅穆，幾位黨主席參選人有志一同，都未發表相關意見。

洪秀柱在離開現場時，被媒體詢問有關於馬英九挺郝龍斌、前立委潘維剛投入黨主席選戰是否搶到婦女票等問題，洪僅回答：「沒關係，謝謝。」低調並未停下受訪。

廣告
  • 前總統馬英九20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    前總統馬英九20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 國民黨主席洪秀柱20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席洪秀柱20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 前副總統吳敦義20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    前副總統吳敦義20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 前國民黨副主席詹啟賢20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    前國民黨副主席詹啟賢20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    國民黨副主席郝龍斌20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 國民黨副主席胡志強20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    國民黨副主席胡志強20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 新北市長朱立倫20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    新北市長朱立倫20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 國民黨榮譽主席吳伯雄20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    國民黨榮譽主席吳伯雄20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

  • 前考試院長許水德20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

    前考試院長許水德20日出席前台北市議員陳玉梅公祭。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 陳玉梅
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：陳玉梅公祭上齊聚 藍營大頭難得團結


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.