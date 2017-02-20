陳玉梅公祭上齊聚 藍營大頭難得團結

日前病逝的前台北市議員陳玉梅，20日舉行公祭。（記者張嘉明攝）

2017-02-20 10:30

〔記者林良昇／台北報導〕前僑委會委員長、台北市前議員陳玉梅今早舉行公祭，藍營大頭包含前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、副主席胡志強、前立法院長王金平、黨主席參選人郝龍斌、詹啟賢等人都到場致哀，神情肅穆，幾位黨主席參選人有志一同，都未發表相關意見。

洪秀柱在離開現場時，被媒體詢問有關於馬英九挺郝龍斌、前立委潘維剛投入黨主席選戰是否搶到婦女票等問題，洪僅回答：「沒關係，謝謝。」低調並未停下受訪。