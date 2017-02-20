民調：蔡英文施政贊同度回升7.6％

最新民調顯示，贊同蔡英文施政有41.4%，和今年1月同份民調的贊同度33.8%與去年12月的38%相比，似乎已經止跌回升。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-20 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政府上台將近9個月，有最新民調顯示，民眾是否支持總統蔡英文施政的支持度上，贊同者有41.4%，不贊同者有41.3%，兩者幾乎打平，且此次民調的贊同度相較今年1月更上升了7.6%。

台灣民意基金會於2月13日至14日進行該份民調，民調結果顯示，在是否贊同蔡英文上任至今處理國家大事的方式上，贊同者有41.4%，不贊同者有41.3%，和今年1月同份民調的贊同度33.8%與去年12月的38%相比，似乎已經止跌回升。

在對行政院長林全內閣整體施政表現的問題上，民眾的滿意者有33.6%。不滿意者則有52%，和上個月相比，滿意度上升了6.4個百分點，不滿意度減少8.6個百分點，創下近3個月內最好成績。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2016年2月13、14兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，有效樣本1088人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。