婦聯會未來 范世平：有尊嚴的走入歷史
2017-02-20 09:52
中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會是否是國民黨產，正在接受調查之中，不過，婦聯會也決定捐產280億元自救，面對是非爭議，師大教授范世平呼籲高齡93歲的辜嚴倬雲，「讓婦聯會在和諧的氛圍下有尊嚴的走入歷史吧，並且在走入歷史之際，留下讓人懷念的最後光輝，最終倩影」。
范世平在臉書上對婦聯會的財產問題，提出數點疑問，如381億元財產怎麼來、「勞軍捐」去向未說明、公布財產態度前後不一、捐錢對象被疑「左右捐右手」、剩餘100億元如何使用…等。
范世平認為，婦聯會是歷史產物，「當台灣民主化後，走入歷史是必然的」，他向辜嚴倬雲喊話，讓婦聯會「和諧的氛圍下有尊嚴的走入歷史吧」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 花腔女高音曹秀美 獻歌劇選粹
- 雲縣19農會改選 民進黨插不上綠旗
- 〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
- 哥國鬥牛場爆炸釀40傷 傳與動保組織有關
- 猿、兄弟開打 林英傑唯一無傷
- 離岸風機變電站 台電獨吞吃癟
- 爭好空氣 民團籲嘉市府更積極
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 簡直小S！大S戴貓耳髮箍曬素顏耍萌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry pans Spain over deportation of Taiwanese
- 小檔案》航母打擊群
- 張宇閃嫁副總裁 掰了精彩情史
- 中央補助740萬 隆基客家會館將整修
- 基隆農會選舉 投票率逾7成
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 羅馬不是一天造成 小甜甜自爆肥胖主因……
- 大成國小校地敗訴 彰縣拚不廢校
- 顯然刻意的 人名「璋」變「蟑」 判賠5萬
- 中國電影院過剩 票房成長後勁不足
- 友力通靠行遊覽車去留 今午立院協商
- 日本推可食用名片海苔
- 反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史
- 杜拜女網賽》寶島雙姝雙輸 寄望詹家姊妹
- 棒球》滿壘也能跑！ 這隊玩「三盜壘」讓對手傻眼（影音）
- 江少慶趕進度 「球質」獲郭總背書
- 〈品牌故事〉林百里買天和魚產 送張忠謀
- NBA》成新科三分球王 E.戈登：投外線是我最喜歡的
- 自由共和國》黃千峰／中共移植產業的面子工程
- 〈品牌故事〉天和鮮物巨資圍海 為養健康好魚
- 嘉縣綠大藍小 市農會蕭家班當家
- 拿國產壯大自己 救國團總資產 26年暴增千倍
- 跑步選對鞋 吸震不傷膝
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- （台北）申請案掛零 光電補助擬加碼
- 劉奕兒周旋3男 《美好年代》結局翻盤
- 女星睡覺無法闔眼 驚嚇父母慘被毒打
- 哆啦A夢是你？ 女賊裙底竟偷藏7件衣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：婦聯會未來 范世平：有尊嚴的走入歷史
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分