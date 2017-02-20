婦聯會未來 范世平：有尊嚴的走入歷史

中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-20 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會是否是國民黨產，正在接受調查之中，不過，婦聯會也決定捐產280億元自救，面對是非爭議，師大教授范世平呼籲高齡93歲的辜嚴倬雲，「讓婦聯會在和諧的氛圍下有尊嚴的走入歷史吧，並且在走入歷史之際，留下讓人懷念的最後光輝，最終倩影」。

范世平在臉書上對婦聯會的財產問題，提出數點疑問，如381億元財產怎麼來、「勞軍捐」去向未說明、公布財產態度前後不一、捐錢對象被疑「左右捐右手」、剩餘100億元如何使用…等。

范世平認為，婦聯會是歷史產物，「當台灣民主化後，走入歷史是必然的」，他向辜嚴倬雲喊話，讓婦聯會「和諧的氛圍下有尊嚴的走入歷史吧」。