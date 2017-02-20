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留住軍人繳年金 軍方擬設「國防事務官」

國防部擬設置文職的國防事務官，將退伍軍人留在軍人退撫體系。圖為國防部106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-20  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政府推動年金改革，其中軍人退撫基金2020年就面臨破產，因為軍人人數不斷裁減，使領的人越來越多、繳的人越來越少，為了使退伍軍人留在軍人退撫基金，國防部已建議考試院重辦國防特考，讓軍人退伍後可以轉為「國防事務官」，擔任軍中的文職官員。

根據《風傳媒》報導，政府為了減緩軍人退撫基金破產的時間壓力，正在研議於各部隊擴大「國防事務官」任用的可能性，讓部隊中面臨退伍的各階軍官透過考選轉任，加上另在研擬中的讓部分特殊專長人員延後退伍，預估可暫時解決退撫基金嚴重失血的問題。

國防部官員指出，國防部包括常務次長、政戰局長，以及戰略規劃司、資源司、全民防衛動員室的高階主官，都可以軍文併用，政府目前雖有「國軍上校以上軍官轉任公務人員考試」，但因為準備困難，去年只有3人通過考試，未來就應該由「國防事務官」出任，讓有相關專長的將官轉任。

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