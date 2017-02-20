司改國是會議分組討論 民眾欲闖會場爆口角
2017-02-20 09:25
最高法院院長鄭玉山入選首場分組討論代表。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕備受國人矚目的司改國是會議，今日上午於司法院召開首場分組討論，稍早各與會代表陸續進場，同時場外也出現零星民眾舉牌抗議，其中一位民眾闖入司法院正門通道，要求進場監督會議，因而與法警發生爭執，所幸未引發進一步衝突。
據悉，今日的分組討論是由憲法學者林子儀召集的第二組進行，成員包括最高法院院長鄭玉山、台灣勞工陣線秘書長孫友聯等人。據籌備委員會規劃，相關會議並不直接開放旁聽，但預計每次分組會議後均會將會議影片公告上網。
經常在螢光幕前曝光的台灣勞工陣線秘書長孫友聯也是與會代表。（記者黃欣柏攝）
司法院外有零星群眾舉牌抗議，但過程尚稱平和。（記者黃欣柏攝）
有抗議民眾要求進場監督，與法警發生爭執。（記者黃欣柏攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 花腔女高音曹秀美 獻歌劇選粹
- 雲縣19農會改選 民進黨插不上綠旗
- 〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
- 哥國鬥牛場爆炸釀40傷 傳與動保組織有關
- 猿、兄弟開打 林英傑唯一無傷
- 離岸風機變電站 台電獨吞吃癟
- 爭好空氣 民團籲嘉市府更積極
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 簡直小S！大S戴貓耳髮箍曬素顏耍萌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry pans Spain over deportation of Taiwanese
- 小檔案》航母打擊群
- 張宇閃嫁副總裁 掰了精彩情史
- 中央補助740萬 隆基客家會館將整修
- 基隆農會選舉 投票率逾7成
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 羅馬不是一天造成 小甜甜自爆肥胖主因……
- 大成國小校地敗訴 彰縣拚不廢校
- 顯然刻意的 人名「璋」變「蟑」 判賠5萬
- 中國電影院過剩 票房成長後勁不足
- 友力通靠行遊覽車去留 今午立院協商
- 日本推可食用名片海苔
- 反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史
- 杜拜女網賽》寶島雙姝雙輸 寄望詹家姊妹
- 棒球》滿壘也能跑！ 這隊玩「三盜壘」讓對手傻眼（影音）
- 江少慶趕進度 「球質」獲郭總背書
- 〈品牌故事〉林百里買天和魚產 送張忠謀
- NBA》成新科三分球王 E.戈登：投外線是我最喜歡的
- 自由共和國》黃千峰／中共移植產業的面子工程
- 〈品牌故事〉天和鮮物巨資圍海 為養健康好魚
- 嘉縣綠大藍小 市農會蕭家班當家
- 拿國產壯大自己 救國團總資產 26年暴增千倍
- 跑步選對鞋 吸震不傷膝
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- （台北）申請案掛零 光電補助擬加碼
- 劉奕兒周旋3男 《美好年代》結局翻盤
- 女星睡覺無法闔眼 驚嚇父母慘被毒打
- 哆啦A夢是你？ 女賊裙底竟偷藏7件衣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改國是會議分組討論 民眾欲闖會場爆口角
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分