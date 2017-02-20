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司改國是會議分組討論 民眾欲闖會場爆口角

最高法院院長鄭玉山入選首場分組討論代表。（記者黃欣柏攝）

2017-02-20  09:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕備受國人矚目的司改國是會議，今日上午於司法院召開首場分組討論，稍早各與會代表陸續進場，同時場外也出現零星民眾舉牌抗議，其中一位民眾闖入司法院正門通道，要求進場監督會議，因而與法警發生爭執，所幸未引發進一步衝突。

據悉，今日的分組討論是由憲法學者林子儀召集的第二組進行，成員包括最高法院院長鄭玉山、台灣勞工陣線秘書長孫友聯等人。據籌備委員會規劃，相關會議並不直接開放旁聽，但預計每次分組會議後均會將會議影片公告上網。

經常在螢光幕前曝光的台灣勞工陣線秘書長孫友聯也是與會代表。（記者黃欣柏攝）

司法院外有零星群眾舉牌抗議，但過程尚稱平和。（記者黃欣柏攝）

有抗議民眾要求進場監督，與法警發生爭執。（記者黃欣柏攝）

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