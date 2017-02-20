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鴨鵝不分烏龍 林聰賢：專家難免太過自信

農委會主委林聰賢（右）被電台專訪問到日前鴨鵝不分的烏龍，林聰賢回說，專家太多難免會太過自信，未來將會改善。（記者簡榮豐攝）

2017-02-20  09:33

〔即時新聞／綜合報導〕國內H5N6禽流感疫情擴大，不少縣市都出現禽類確診病毒案例，農委會主委林聰賢今早電台專訪被問到，日前農委會發生鴨鵝不分的烏龍，是否代表農委會螺絲鬆了？林聰賢回答說，專家難免會太過自信，未來將會改善。

林聰賢今早接受《蔻蔻早餐》節目專訪表示，過去從地方看中央，會覺得中央在專業上很有自信，以往農委會的標準流程就是被動等通報。但這次考慮了各界意見，在禽流感初期就實施禁運禁宰，行政院也通過災害準備金用於補償業者損失。

另外，林聰賢還說到，目前市面上的肉品都安全，加上冷凍肉品的釋出，供給量都還充足，公平會已嚴密監測肉品價格以防不肖業者炒作。

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