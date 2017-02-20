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空拍機誤闖小英維安範圍 追查出持有者

2017-02-20  09:14

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會於11日晚間開幕，總統蔡英文和行政院長林全都到現場參與啟燈儀式，不過卻有空拍機誤闖總統維安範圍，最後因操作不當而墜落。現在空拍機的持有者已被查出是1名美籍男子。

據《三立新聞》報導，國安單位在當天規定空拍機禁飛，沒想到卻有架空拍機在小英上空周遭飛行，維安人員和警方趕緊追查，結果空拍機竟直接掉在地上。

雲林縣警局副局長賴吉雄表示，該架機器因為操控不當意外墜落，地點是在燈區之外，警方調查後發現空拍機的擁有者是位外國人士，將依照公共危險罪移送法辦。報導中指出，這名外國男子是位美籍男子，希望拍攝燈會來推廣台灣，沒想到會造成這種意外。

除了空拍機，蔡英文在現場也遭到反對年金改革人士的抗議，有1名男子先是衝出管制區向小英嗆聲，被維安人員擋住後男子假意不再往前走，卻又趁隙拔腿跑向小英，最仍遭到警察適時阻止。

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  • 總統蔡英文（中）、行政院長林全（左）及雲林縣長李進勇（右），於11日共同主持雲林臺灣燈會啟燈儀式，燈會進行當中有空拍機誤闖總統維安範圍，持有者原來是位美籍男子。（資料照，記者廖耀東攝）

    總統蔡英文（中）、行政院長林全（左）及雲林縣長李進勇（右），於11日共同主持雲林臺灣燈會啟燈儀式，燈會進行當中有空拍機誤闖總統維安範圍，持有者原來是位美籍男子。（資料照，記者廖耀東攝）

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