全國基層農會改選 藍綠版塊未動

基層農會選舉結果，藍綠版塊未變。（資料照，記者邱奕統攝）

2017-02-20 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕全國1105個基層農會昨天順利選舉出代表，選舉結果顯示，沒有改變藍綠政治版塊，政治色譜依舊是藍大於綠，被視為指標區的雲林縣農會代表選舉，綠營幾乎是全軍覆沒，但嘉義縣則是綠大於藍。

基層農會政治版塊，一向是藍營佔據大部分的勢力，在民進黨取得中央及地方大多數執政權之後，積極搶攻農會，也被視為2018年大選的樁腳戰，選前，民進黨曾揚言爭取至少1/3版圖，結果顯現，藍營穩守地盤，綠營明顯拔樁未成，在各縣市中，唯一的綠地是嘉義縣，北市及台東色彩不鮮明，但雲林縣成了藍天。

全台唯一翻盤的是高雄旗山區，旗山農會應選45席會員代表，開票結果，外場派囊括29席、內場派16席，外場派翻盤成功，可望取得經營權。

就此結果顯示，張榮味家族可望續掌農會系統，民進黨挑戰農會政治版圖失敗。