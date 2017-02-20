國民黨主席選舉陷入混戰 傳將有第7人參選？

有媒體報導指出，現在國民黨內部又傳出，還會有第7人有意投入黨主席選舉。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-02-20 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委潘維剛昨天宣布將參選黨主席，讓藍營黨魁參選人數增加到第6人。有媒體報導指出，現在藍營內部又傳出，還會有第7人有意投入參選。

據《聯合報》報導，傳出第7人就是前交通部長葉匡時，葉匡時現在擔任前行政院長江宜樺所成立的長風文教基金會執行長。目前藍營內部確實有勸進葉匡時的聲浪，一旦消息成真，恐讓黨主席選戰更加詭譎。

報導也提到，有國民黨人士指出，一旦有6、7人參選黨魁就已對大局沒影響，潘維剛的參選已宣告黨主席第一輪選戰中，將沒有人能取得過半選票，選戰一定會打到第二輪。