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吳敦義稱搭高鐵不坐商務車廂 網友抓包打臉

2017-02-19  23:57

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義昨參加座談時表示，他搭高鐵從不搭商務車廂，並且認為「國民黨一定要有個廉潔、節省的形象」，稱此是受到前總統馬英九的影響。不過有網友抓包，吳敦義說的時間點，當時高鐵台北站根本還沒有啟用，諷說：「清廉是假的，白賊才是真的。」

根據《聯合報》報導，吳敦義昨在高雄和部分國民黨代表座談，席間他自爆搭高鐵不會坐商務車廂，因為他在2007年1月12日接任國民黨秘書長，就和時任黨主席的馬英九有台南的行程，於是在高鐵台北站搭高鐵南下。

吳敦義說，當時他卻發現馬英九帶著一個隨扈往普通車廂走去，讓當時已經買了商務車票的吳敦義頓時頗為尷尬，他便主動提出要和馬英九的隨扈換票，讓馬英九的隨扈去坐商務車廂，他和馬英九坐普通車廂。吳敦義自稱，從那天開始他就再也沒搭過商務車廂。

臉書專頁「打馬悍將粉絲團」今卻抓包吳敦義的言論，粉專表示，2007年3月2日高鐵台北站才啟用營運，「打馬悍將粉絲團」質疑，吳敦義和馬英九當時搭的是什麼？並諷說：「清廉是假的，白賊才是真的」。

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  • 前副總統吳敦義昨參加座談時表示，他搭高鐵從不搭商務車廂。（資料照，記者黃旭磊攝）

    前副總統吳敦義昨參加座談時表示，他搭高鐵從不搭商務車廂。（資料照，記者黃旭磊攝）

  • 「打馬悍將粉絲團」質疑，吳敦義和馬英九當時搭的是什麼？並諷說：「清廉是假的，白賊才是真的」。（圖擷取自臉書）

    「打馬悍將粉絲團」質疑，吳敦義和馬英九當時搭的是什麼？並諷說：「清廉是假的，白賊才是真的」。（圖擷取自臉書）

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