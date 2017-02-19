司改國是會議明召開 檢察總長：期待它開得好
〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議明天即將正式展開分組討論，檢察總長顏大和今晚受訪指出，對於司改會議「我們拭目以待，站在關心國家司法制度的立場，我當然期待它要開好」。
今有媒體引用顏受訪的話說：「都定案了還開什麼？」質疑司改會議是一場大秀；對此，顏大和說，他沒這樣說，他強調他的原意是司改會議還沒有開，各方面就有各種不同意見，光是人選如何產生就造成紛紛擾擾，他認為不應該這樣，而是司法制度本身就該改革，像是司法行政一元化，免得司法院、法務部常常為了法案問題在打架。
顏大和說，司改國是會議前蒐集很多議題，綜合匯集為九十幾個議題再去分組討論，他聽到外面很多人在質疑籌備會已預設立場綁定議題，但現在會議都還沒開，他還無法下定論。
顏大和說他聽到很多人在講，很多司改委員並非依各自專長在分組，司法官學院院長蔡碧玉職務牽涉到司法官的養成、考選，卻沒被分到相關的第四組，前大法官許玉秀、律師賴芳玉也被分到非專長組，委員中既已有半數「非法律人」，就更應該把專業的「法律人」分配至專長領域才對。
顏大和又說，法院組織法是在大陸時期制定，而現在我們是在台灣，幅員大不相同，他認為現今我國的司法行政、檢察行政的監督權，應該放在最高法院、最高檢察署，而非放在高等法院、高檢署。
顏大和說，很多人把非常上訴當作「第四審」，他認為不應這樣；理論上非常上訴是為了尋求法院一致的法律見解，但實務上最高法院卻又認為法律見解不能當做非常上訴理由，而要把法律見解納為非常上訴理由，又牽涉到最高法院是否該設立「大法庭」，但這並不在此次設定的議題中，難以根本解決問題。
顏大和認為從司改國是會議的議題設定上，很多根本的制度面議題未被提及，效果如何有待大家觀察，請大家拭目以待，站在為了國家司法制度好的立場，他當然期待國事會議能夠開得好。
法務部政務次長陳明堂說，法務部尊重總長的意見。關於委員人選分組問題，陳說有向籌備會建議檢察界委員的分配組別，但他手頭沒有建議與實際分組的吻合程度資料。
顏大和提到的蔡碧玉分組問題，陳明堂指出，第四組雖是討論司法人員養成、考選、訓練的主要小組，但第二組也有討論司法行政、懲戒淘汰等相關議題，法務部建議各分組討論時能合併思考，各分組也有權決議相關議題是否併組討論，未必特定議題就得綁定在特定分組內，其他組不能討論。
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