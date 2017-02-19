2018新北市長誰來戰？ 蘇貞昌挺他卻有但書

2017-02-19 21:33

〔記者李雅雯／新北報導〕前行政院長、前台北縣長蘇貞昌今晚出席立委吳秉叡「秉友會」新春團拜餐會，會場上接受媒體訪問時，蘇貞昌公開相挺吳秉叡競選明年新北市長，但也加上但書，「如果賴清德市長要來故鄉，新北市選市長，我們願意支持他，我願意當他的總幹事；若賴清德不來，我認為吳秉叡是最適合的人選」。

蘇貞昌認為，吳秉叡當年在台北縣做6年機要秘書，對於台北縣相關事務最熟，20年來一直在這裡，有能力、有魄力，對這塊土地有熱情又熟悉，吳秉叡夠資格帶領新北市重開機。

明年底百里侯選戰再起，民進黨立委吳秉叡、羅致政都被視為潛在參選人選，據悉，本屆以2萬多票落選的前行政院長游錫堃也有意回鍋再戰，故鄉在新北市萬里區的賴清德，也常是外界點名的可能參選人選。

蘇貞昌相挺吳秉叡參選，另也有但書。他說，如果賴清德市長要回故鄉新北市選市長，絕對願意支持他，願意當他的（競選團隊）總幹事，「若賴清德不來，我認為吳秉叡是最適合的人選」。

外界推估民進黨明年參選新北市長人選中，就屬吳秉叡、羅致政相對以最大動作布局，在非其選區街頭都已能見兩人的新春賀年掛報，加深選民印象。