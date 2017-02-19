藍營「翻船」? 中市多區農會選舉後轉綠

2017-02-19 20:25

〔記者李忠憲／台中報導〕今天是全國各區農會農會代表選舉，潭子、后里、和平等區農會均多人角逐總幹事，由於代表選舉等同前哨戰，戰況十分激烈。開票結果出爐，潭子林淑茵、和平李順冬、清水顏秋月均掌握領先優勢，應可順利當選；后里陳清琪則與現任總幹事王鈺州出現五五波，將在接下來的理監事選舉中一較高下。

農會系統長久以來被視為藍營選舉大樁腳，台中市更不例外。市長林佳龍上任後，在去年市農會總幹事補選之爭時，市長派與廖派（前台中縣長廖了以）大戰，最後由林育葦獲得遴聘，市長派最後雖敗，但更看清敵我，並在這次選舉蓄勢待發。

今天的農會代表選舉在下午一點陸續開票，當選的農會代表將在3月5日前召開的會員代表大會選出理、監事，3月15日前選出理事長，並聘任總幹事。因此，誰能掌握多數會員代表，就肯定能當選理事長及總幹事，是輸不得的前哨戰。台中市潭子、后里、清水等區都屬傳統選舉重要選區，誰能當選，就有利於下次的民代或市長選舉。

42年來首度打破總幹事同額競選的后里區農會，由現任總幹事王鈺州迎戰上屆落選的「市長派」陳清琪，結果34席會員代表中，雙方竟出現各有17票的五五波局勢，未來在理監事選舉若仍呈現五五波，將以抽籤決定。

后里區農會即將翻轉，除有林佳龍與民進黨背後大力支持，出身后里的時代力量立委洪慈庸，在立法院力主農會改革，要去除浪費公款、派系惡鬥、世襲壟斷3大弊端的理念也可能在這次選舉中發酵。

潭子區開票結果，「員工派」林淑茵在市議員蕭隆澤及民進黨運作下，31席拿下18席，「世襲派」陳國智只拿到13席未過半，林淑茵已勝券在握，但仍小心謹慎，不敢大意。

和平區則由現任理事長王結利及前理事長邱萬中力挺的李順冬，拿下31席中的17席，其他2位則拿到11與3席，加起來仍未過半。由於王結利目前是台中市府市政顧問，一樣可視為市長派獲勝。

清水區則由前台中市議長張清堂支持的前清水鎮長顏秋月、王瑞嘉夫婦拿下31席中的27席，現任總幹事何淑瑛只拿到4席，無力回天。

台中市農業局長王俊雄表示，市府對開票結果樂觀其成，農會與市府都是要照顧農民，本該密切合作。若因個人好惡或政黨顏色，讓農會與市府出現對立，對農民都不是件好事。