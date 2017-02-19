回應反空污大遊行 「 他們」倆人一起提對策

2017-02-19 19:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕環保團體今天發起反空污大遊行，副總統陳建仁在臉書發文表示，在年金改革告一段落後，他會和資政李遠哲一起幫忙政府做好「反空污，抗暖化」工作，希望最近能一起聆聽民間環保團體訴求，並和學者專家及政府單位，共同研議各項短、中、長期的有效作為。

陳建仁表示，這幾天，為了「219反空污大遊行」的事，李遠哲和他討論了很多台灣節能減碳與空污防制的建議。蔡總統邀請李遠哲擔任資政時，特別懇請李資政對台灣的科技發展、節能減碳、空污防制提供諮詢和督導。

陳建仁說，行政院去年成立「能源及減碳辦公室」，推動台灣空氣污染改善的工作，已經提升由行政院督導，整合各部會量能，從能源使用、產業製造、交通營運、節能教育、風俗習慣各面向著手，以期加強源頭減量，加速改善空氣品質，達成兼顧環境保護、能源穩定供應與經濟發展的多贏目標。

陳建仁表示，新政府已下定決心全力做好「反空污，抗暖化」的工作，但是要改善台灣沉疴已久的空氣污染，必須從積極修法、嚴訂標準、落實改善、取締違法來努力，這確實需要一段時日的整頓，雖然目前還沒看到顯著的成果，但是政府一定會與企業、民間共同努力改善空污與暖化的危害。