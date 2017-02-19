雲林農會選舉民進黨敗選 廖丁賜：選風敗壞

2017-02-19 19:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕農會選舉今天舉行，民進黨原希望改變現有農會生態，在農會系統插上綠旗，但選舉結果不如預期理想；民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，敗選原因歸於選風敗壞，賄選嚴重。

廖丁賜表示，黨部這次挑戰藍色基本盤，雖無法達到當選席次3/1的預期目標，但有部份鄉鎮在理監事席次上應能有所成長；要打破農會長久以來盤根錯節的結構，原本就是高難度任務，但民進黨雲林縣黨部還是會秉持為農民打拚初衷，與農民一起對抗長期派系攏斷農會資源的利益團體。