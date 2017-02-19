| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
潘維剛24日宣布參選 國民黨主席成6搶1
 首頁 > 政治

雲林農會選舉民進黨敗選 廖丁賜：選風敗壞

2017-02-19  19:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕農會選舉今天舉行，民進黨原希望改變現有農會生態，在農會系統插上綠旗，但選舉結果不如預期理想；民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，敗選原因歸於選風敗壞，賄選嚴重。

廖丁賜表示，黨部這次挑戰藍色基本盤，雖無法達到當選席次3/1的預期目標，但有部份鄉鎮在理監事席次上應能有所成長；要打破農會長久以來盤根錯節的結構，原本就是高難度任務，但民進黨雲林縣黨部還是會秉持為農民打拚初衷，與農民一起對抗長期派系攏斷農會資源的利益團體。

廣告
  • 民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜（右）檢討敗選原因，就是選風敗壞。（記者詹士弘攝）

    民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜（右）檢討敗選原因，就是選風敗壞。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廖丁賜 賄選 農會選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：雲林農會選舉民進黨敗選 廖丁賜：選風敗壞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.