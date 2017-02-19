潘維剛24日宣布參選 國民黨主席成6搶1
2017-02-19 19:36
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰白熱化，國民黨前立委潘維剛接受媒體採訪時，會在本週五（24日）召開國民黨主席參選記者會，向外界宣布，她也將成為國民黨主席選舉的第6名參選人。
綜合媒體報導，目前國民黨主席選舉，共有國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌、前國民黨副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜等5人表態參選，潘維剛宣布後，成為第6名參選人。
潘維剛表示，24日將開黨主席參選記者會，不過在22日就會先發採訪通知。在潘維剛參選後，本次國民黨主席選戰變得更加激烈，格外受到外界關注。
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