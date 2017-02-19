撤看板等於不選市長？ 趙天麟：並沒退出初選
2017-02-19 18:39
〔記者王榮祥／高雄報導〕不捨好友架設看板時意外墜落亡故，立委趙天麟昨宣佈全面撤掉看板﹗卻引發地方關切，猜測他撤掉看板、是否等於退出黨內市長初選﹖趙天麟今表示並沒有退出（黨內市長初選），但目前是以郭姓父子後事為重，遂暫停所有拜票活動。
郭姓父子承攬民進黨立委趙天麟形象廣告看板，昨上午架設大型帆布廣告時不慎墜落、雙雙亡故﹔立委趙天麟第一時間接獲噩耗相當難過，立刻趕回高雄、與團隊協助處理後事，隨後更宣佈全面撤下看板，並暫停所有活動，包括今天上午的路跑。
政治人物掛上看板，總被外界視為有特定意向，撤下看板同樣也引起地方好奇，猜想趙天麟的用意﹖
趙天麟今指出，他的看板是五位有意競逐下屆市長黨內初選同志中，數量最少的人，原本就有朋友建議不需掛看板，他也曾思索過這個問題，所以在看板部分沒有很積極﹔不料卻發生好友墜落意外，難過之餘也鐵了心，決定全面撤下看板，但「並沒有退出黨內市長初選」。
趙天麟說，眼前最重要的是郭家父子的後事，他與團隊需要先幫忙，告一段落後，再繼續相關行程與活動。
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