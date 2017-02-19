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北市農會改選 木柵區傳疑似茶葉賄選案
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北市農會改選 木柵區傳疑似茶葉賄選案

2017-02-19  18:01

〔記者黃建豪／台北報導〕基層農會選舉今天舉行，台北市卻發生疑似賄選檢舉案，木柵派出所接獲民眾報案，稱有木柵區農會的理事暨會員代表候選人，將1袋茶葉禮盒送給會員後即離去，疑有賄選情事，員警獲報後，查扣該茶葉禮盒證物，並將報案人及疑似受賄人帶返分局偵詢，目前已移送地檢署偵辦中。

台北市各級農會自105年8月起陸續完成會員資格清查、選舉人名冊公告、公告候選人登記、受理候選人登記、候選人資格審查等法定程序，北市9個區農會已於今（19）日下午完成選舉投開票工作，由合格農會會員投票選出農事小組組長67位、副組長32位、會員代表279位，投票率64％，共選出378位。

至於木柵區農會發生的疑似賄選檢舉案，全案已移送地檢署偵辦中。台北市產業發展局表示，開票結果顯示，被檢舉涉案當事人未當選會員代表，本日農事小組組長、副組長、會員代表選舉工作大致平靜。

產業局表示，3月5日前，台北市9個區農會將陸續召開會員代表大會，選出各區農會理事、監事及市農會會員代表，於4月底前完成台北市農會理事長選舉，產業局將俟全部農會選舉改選作業完成後，於產業局局網公布所有當選人名單。

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  • 基層農會改選今天舉行，台北市木柵區農會發生疑似賄選檢舉案。（記者黃建豪攝）

    基層農會改選今天舉行，台北市木柵區農會發生疑似賄選檢舉案。（記者黃建豪攝）

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