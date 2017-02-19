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北市基層農會選舉 莊派強勢反撲

2017-02-19  17:51

〔記者黃建豪／台北報導〕基層農會改選今天登場，台北市此屆由長期深耕農會系統的士林區莊派，回歸爭搶台北市農會與士林區農會，對決爭搶市農會理事長大位的現任士林區農會理事長郭萬清。投票自下午1時就結束，各區票數統計結果出爐，指標性意義的士林區農會部分，39席會員代表中，郭萬清守住剛好過半的20席，莊派搶下19席。

郭萬清因已連任兩屆士林區農會理事長，這屆選擇爭奪台北市市農會理事長，作為重要據點的士林區農會，則找來士林區平等里前里長鄒枝和幫忙固守。莊派則由曾任台北市農會理事長、台北農產運銷公司董事長的莊龍彥參戰，以收復士林區農會失土，並以重回台北市農會理事長為目標。

今天的基層農會改選，台北市9個區農會中，共選出279席農會會員代表，其中士林區佔30席、其餘8區各佔30席，投票率雖僅64％，但選舉仍順利落幕。

莊派解讀，士林區農會部分，他們搶下19席、郭派也是19席，剩下1席中立，到底誰能搶下士林區農會理事長，就更等3月5日的會員代表大會，看誰配票較有本事。

郭萬清則認為，39席會員代表中，有20席是他堅固的團隊成員，雖剛好搶下過半席次，但與原本預期的固守3分之2席次仍有落差。

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  • 基層農會選舉今天登場。（記者黃建豪攝）

    基層農會選舉今天登場。（記者黃建豪攝）

  • 台北市農會前理事長莊龍彥，此屆強勢回歸。（記者黃建豪攝）

    台北市農會前理事長莊龍彥，此屆強勢回歸。（記者黃建豪攝）

  • 現任士林區農會理事長郭萬清。（圖由台北市市場處提供）

    現任士林區農會理事長郭萬清。（圖由台北市市場處提供）

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相關關鍵字： 台北市 士林區農會 莊龍彥 農會選舉 郭萬清
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標題：北市基層農會選舉 莊派強勢反撲


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