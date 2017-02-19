南市農會選舉投票率破5成 激戰區甚至近9成

2017-02-19 18:29

〔記者王涵平／台南報導〕南市基層農會第18屆會員代表、農事小組選舉順利完成，投票率約52％，以下營區農會88.7％投票率最高。

南市農業局表示，今日共選出農事小組長540人、副組長47人及會員代表1,365人，選舉過程平順，未發生重大違規事件。

全市農會共設有541個投開票所，有611人登記競逐540個農事小組長，而農會會員代表共有1535人爭取1366個席次。其中會員代表競爭較為激烈前3區農會分別為新化區農會69位候選人、下營區農會69位候選人及善化區農會64位候選人，分別競逐45個農會會員代表席次。

另有7區農會會員代表同額競選，選情單純，分別為台南地區農會、新營區農會、白河區農會、柳營區農會、山上區農會、左鎮區農會及龍崎區農會。

各農會分別將於3月1至3月3日等3日，召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及出席上級農會代表。並於3月9日至3月13日召開理事會選出理事長並聘任總幹事、及監事會選出常務監事。