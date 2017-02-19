洪秀柱跳小蘋果勤拉票 緊握小鮮肉喊加油

2017-02-19 18:19

〔記者張安蕎／新北報導〕為爭取連任國民黨主席，洪秀柱近來勤跑攤拉票，今天國民黨新北市中和區青工會會長交接典禮，洪秀柱到場時，被拱上台與黨工們大跳「小蘋果」，她努力跟著青年舞動，並主動握緊現場「小鮮肉」的手，致詞時稱，「看到年輕人我就高興，尤其是我沒家沒眷的人，看到小孩就想抱，看到大家就看到希望。」

洪秀柱跳完小蘋果後笑說，自己笨手笨腳，「對我來說是一種懲罰！」，但看到年輕人就很高興，黨部一定想辦法給年輕人一個舞台，她主動提及前總統馬英九擔任黨主席時，曾說過「年輕人要做社會公益，千萬不要讓年輕人參加黨部活動，一個個變成了小政客啊！這就不好了！因為政治圈有很多不好的事情。」

她呼籲青年黨工保持純真的心，「如果維持醬缸文化，你們都沒有出頭的機會啦」，「這次黨主席改選，從黨代表開始，千千萬萬拜託大家，我們不要陷入傳統觀念裡面！」洪秀柱最後主動握緊「小鮮肉」新任會長李謙國的手，鼓勵他加油，不能光只有帥而已，現場青年也群喊「柱柱姐加油！」而據傳前副總統吳敦義原訂出席，最終因故未到。

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